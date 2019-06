Indias on puuviljadega leviv ajupõletik surmanud üle saja lapse

Käesoleval kuul on Ida-Indias asuva Bihari Muzaffarpuri piirkonnas surnud ägedasse entsefaliidi sündroomi juba 103 last, neist enamik alla kümne aasta vanad ja alatoitumuses. Ohvrite arv võib aga veel kasvada, sest kümmekond last on jätkuvalt haiglas ravil.

Täna kogunesid kümned inimesed Muzaffarpuri suurima haigla juurde, et väljendada oma pahameelt kohalike võimudega, kes nende hinnangul on tegutsenud liiga aeglaselt ning hoolimatult.

Meeleavaldusi laste massilise suremise tõttu toimuse täna mitmel pool Indias, sealhulgas ka Delhis. FOTO: RAJAT GUPTA / EPA / Scanpix

Kõige suurem viha oli suunatud osariigi tervishoiuministri suunas, kes küsis üleeile peetud kriisi puudutava pressikonverentsi ajal ajakirjanikelt India ja Pakistani kriketimatši tulemust.

«Bihari tervishoiuminister Mangal Pandey näib olevat rohkem mures kriketi tulemuse kui laste surma pärast,» pahandas sotsiaalmeedias opositsioonilise Kongressipartei esindaja Randeep Surjewala.

Teine opositsiooniliige Rabri Devi nimetas laste surma külmavereliseks mõrvaks. «Lapsed surevad, sest puuduvad medikamendid ja ravi,» toonitas ta.

Lähedased ajupõletikku haigestunud lapse juures haiglas Patnas Bihari osariigis. FOTO: Stringer / ZUMAPRESS.com

Äge entsefaliidi sündroom kulgeb kiiresti ning sellega kaasneb veresuhkru taseme järsk langus, kõrge palavik, krambid ja halvatus. Haigust põhjustavad eri viisil edasi kanduvad viirused, bakterid ja toksiinid.

Alates 1995. aastast on ägeda ajupõletiku puhanguid samas piirkonnas Indias esinenud suvekuudel igal aastal, tavaliselt ajal kui valmivad litši viljad. Aastaid tagasi väitsid USA teadlased, et haigus võib olla seotud puuviljades leiduva mürgis ainega, kui samas rõhutati, et vaja on veel uuringuid.

2014. aastal suri haiguse tõttu 150 last, kuid enamasti on ohvrite arv olnud märksa väiksem. Kolmandikul nakatumise juhtudel on kohalike seas chamki’na tuntud haigus piirkonnas surmav.

Samas 2014. aastal suutsid India ja USA eksperdid lihtsat ravivõtet kasutades päästa 74 protsenti haigestunud lastest, kuid meetodit pole praegusel juhul pruugitud.