Horvaatia president loodab suurendada majanduslikku koostööd Eestiga

Eesti president Kersti Kaljulaid tunnustas Horvaatia ja Eesti koostööd majanduses. «Nii Eesti, kui Horvaatia hindavad avatust. Me oleme mõlemad avatud majandusega riigid. Innovatsioon ja julgus on, mis panevad riigi konnahüppel majanduses edasi liikuma,» sõnas Kaljulaid. Ta lisas, et on plaju Eesti ettevõtteid, kes soovivad Horvaatia turule siseneda.