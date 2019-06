Täna 2020. aasta kampaania avalöögi andev Trump on haavatav

Orlandos peetava koosviibimise korraldajate sõnul müüsid nad välja kõik 20 000 kohta ürituse toimumispaigaks olevas Amway Centeris ning paljud huvilised kogunevad sündmust jälgima selle ümbrusesse paigutatud suurtelt ekraanidelt.

«Tundub püstitavat rekordeid,» kirjutas Trump ise esmaspäeval Twitterisse.

Pärast rohkem kui kaht draamat täis aastat Valges Majas panustab kiire jutuga kinnisvaraärimees Trump teise ametiaja saamiseks tugevale majandusele ja lubadusele seista lihtsate tööliste eest.

Isegi Pete Buttigieg, demokraatide üks üllatustähti, homoseksuaalne väikelinna meer, on Fox Newsi nädalavahetusel avaldatud küsitluse kohaselt napilt Trumpist ees.

Trumpi poolehoidja Orlandos. FOTO: GREGG NEWTON / AFP / Scanpix

Samas on rohkem kui 20 demokraati valmis talle vastu astuma ning pole kahtlust, et seda tavatu stiiliga presidenti on kahjustanud pikka aega kestnud uurimine tema ja Venemaa suhete kohta ning tema lõhestav stiil.

Mitmed uuringud näitavad, et Trump jääb kaugele maha demokraatide juhtivast kandidaadist Joe Bidenist, kelle kampaania toetub lubadusele tuua riik tagasi seisu, mida demokraatide praegune favoriit kirjeldab kui Barack Obama aegseid rahulikumaid ja viisakamaid päevi, mil ta ise oli asepresident.

Ees pole aga ainult Biden.

Samas on eelküsitlustel siiani olnud vaid piiratud väärtus ning 2016. aastal nad ei suutnud ennustada seda, et Trump alistab Hillary Clintoni.

Trumpi pingul närvidest annab märku see, et ta ründab «libauuringuid» ja USA meediaväljannete teated sellest, et tema kampaaniameeskond on vallandanud mitu nende oma uuringutegijat.

Demokraadid on kuumaks köetud. Partei aktiivseim tiib kaldub vasakule ja häälekas vähemus nõuab Trumpi tagandamist.

Ehk võiduks vajab Trump seda, et tema enda tuliseimast parempoolsest toetajaskonnast tuleksid kõik välja, pannes aluse teravalt lõhestunud pooltega valimistele. Need on valijad, kes tüürisid Trumpi tema ootamatule võidule aastal 2016, kui vastaskandidaadiks oli kogenud ja lihvitud Clinton.

Keskendudes valge töölisklassi ameeriklastele ning puudutades nende kaebusi globaliseerumise ja liberaalse eliidi osas sõi Trump edukalt ära demokraatide baasi. Nüüd kordab ta sama üritust.

«Te olete alati olnud sellele riigile lojaalsed ja lõpuks on teil president, kes on lojaalne teile,» teatab Trump oma kaasaelavale publikule viimatises kampaaniavideos.

Trumpi Orlandosse ootavate poolehoidjate plakat. FOTO: GREGG NEWTON / AFP