Tagasivalimiskampaaniat alustanud Trump tahab kahtlejatelt relvad võtta

Trumpi lähikondlased on meenutanud, et ta ise kampaaniale suuri lootusi ei pannud. Abikaasa Melaniale, keda perspektiiv New Yorgi luksuse keskelt Washingtoni kolida sugugi ei vaimustanud, olevat Trump seletanud, et teeme kampaania ära ja siis läheb endine elu edasi.