Mali keskosas sai rünnakutes küladele surma vähemalt 38 inimest

Kohtuametniku Boubacar Sidiki Samake informatsiooni kohaselt rünnati Burkina Faso piiri ääres asuvaid Ganfafani ja Yoro külasid.

Mali sõjaväeallikate andmetel tapeti koguni rohkem kui 40 inimest.

«Terrorirünnakud Gangafani ja Yoro küladele nõudsid 38 inimelu ja hulgaliselt inimesi sai haavata,» täpsustati hiljem valitsuse ametlikus avalduses.

Esialgu pole selge, kes rünnakud korraldas.

Viimastel aastatel on regioonis sagenenud karjakasvatajatest fulani hõimu ning põllupidajatest bambara ja dogoni hõimu vaheline vägivald. ÜRO missioon Malis teatas mais, et alates 2018. aasta jaanuarist on piirkonnas saanud vastastikes rünnakutes surma vähemalt 488 inimest.

Rünnakud algasid, kui piirkonnas kerkis esile peamiselt fulanidest koosnev ning jutlustaja Amadou Koufa juhitud džihadistlik rühmitus, mis hakkas bambarasid ja dogoneid ründama.

Koufa liitus 2017. aasta märtsis tollal vastloodud Islami ja Moslemite Toetusrühmaga (GSIM). See on juhtiv džihadistide liit Saheli piirkonnas ning tal on sidemeid Al-Qaedaga. Liitu juhib Iyad Ag Ghaly.