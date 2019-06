Samasooliste abielu on tänaseks legaalne 28 riigis.

Viimasena legaliseeris homoabielud Lõuna-Ameerika riik Ecuador. Eestis on siiamaani legaalne vaid kooselu registreerida.

Ecuadori kõrgeim kohus võttis möödunud nädalal vastu otsuse legaliseerida samasooliste abielud, vahendab AFP. Läbivalt konservatiivses katoliiklikus Lõuna-Ameerika riigis oli tegemist suure sammuga.

Transsooliste ning homo- ja biseksuaalsete (LGBT) inimõiguste aktivistid tähistasid vikerkaarevärvides lippude lehvides sündmust Ecuadori pealinnas Quitos ja Guayaquili sadamalinnas.

Konstitutsionaalne Kohus teatas, et samasooliste abielu võeti vastu viie poolt ja nelja vastuhäälega.

«See tähendab, et Ecuador on nüüd rohkem egalitaarne ühiskond,» ütles SA Patka jurist Christian Paula AFP-le. SA Patka pakub juriidilist abi kümnele abielluda soovivale samasoolisele paarile Ecuadoris. «Inimõigused peavad kehtima kõigile inimestele, ilma diskrimineerimiseta,» lisas jurist.

Neli otsuse vastu hääletanud kohtunikku ütlesid, et samasooliste abielu legaliseerimiseks peaks muutma põhiseadust.

Endine Ülemkohtu president Gustavo Median ültes AFP-le, et Ecuadori võimud on kohustatud Konstitutsionaalse kohtu otsustele alluma. Ecuador on de facto samasooliste kooselu tunnistanud 2015. aastast.

Otsus legaliseerida samasooliste abielud tulenes kahest samasooliste paari algatatud kohtuasjast. Mõlemad paarid soovisid abielluda. Ühed abielluda soovinud mehed olid Efrain Soria ja Javier Benalcazar, vahendab AFP.

Javier Benalcazar ja tema partner Efrain Soria Ecuadori Konstitutsionaalse Kohtu ees suudlemas. FOTO: Dolores Ochoa / AP / Scanpix

Soria õhutas teisi samasoolisi paare avalikult välja tulema. «Nautige võrdsusest tulevat rõõmu nagu kõik teised,» sõnas ta.

Ecuadori põhiseadus defineerib abielu, kui liitu mehe ja naise vahel. 2008. aastal keelustati riigis samasoolistel lapsendamine. Kohtunikud, kes samasooliste abielu poolt hääletasid ütlesid, et nad tuginesid otsuse tegemisel ideele, et kõik inimesed on võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida.

Viimaste aastate jooksul on üha enam homoseksuaalide õiguste eesti võideldud. Tänaseks on samasooliste abielu legaalne 28 riigis. Sel aastal samasooliste abielu legaliseeriunud Taiwanist sai ühtlasi esimene Aasia valitsus, kus homoabielu legaalne on, vahendab Business Insider.

Maailma populatsioonistatistikaga tegeleva lehekülje (Worldpopulationreview) andmetel on 11 maailma riigis samasoolistel õigus kooselu registreerida, kuid mitte abielluda, Eesti on üks nendest riikidest. Seal hulgas on ka Tšiili, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Itaalia, Sloveenia ja Šveits.

Esimesena legaliseeriti homoabielu 2001. aastal Taanis, kus samasooliste paaridele anti õigus abielluda, lahutada ning lapsendada. Belgia liitus 2003. aastal, Kanada ja Hispaania 2005. aastal.

Kaugelt mitte kõik Eesti kodanikud ei pooldanud tunamullu Tallinnas toimunud gei uhkuse paraadi. FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Lõuna-Aafrika kõrgeim kohus otusustas 2006. aastal, et riigi põhiseaduses lubatud võrdsed õigused ei kehtinud abieluseaduse kohta ning otsustas samasooliste abielu legaliseerida. Uue abieluseaduse järgi on religioossetel asutustel ja tsiviilametnikel õigus samasooliste abielutseremooniate läbi viimisest keelduda.

Norras lubati 1993. aastast samasoolistel kooselu registreerida, kuid mitte abielluda. Sooneutraalne abieluseadus võeti vastu 2008. aastal. Rootsi liitus naabriga 2009. aastal.

Islandil võeti samasooliste abieluseadus ühehäälselt vastu 2010. aastal. Pärast seaduse vastu võtmist abiellus tollane Islandi peaminister Jóhanna Sigurðardóttir oma partneri Jonina Leosdottir’iga.

Portugal legaliseeris samasooliste abielu 2010. aasta veebruaris, kuid riigi president Anibal Savaco Silva palus Konstitutsionaalsel Kohtul seadust kontrollida. Konstitutsionaalne kohtus otsustas sama aasta aprillis, et seadus ei olnud põhiseadusega vastuolus.

Argentiinast sai 2010. aastal esimene Ladina-Ameerika riik, kus samasooliste abielu legaliseeriti.

Taani liitus 2012. aastal, kui Taani Kuninganna Margrethe II andis oma nõusoleku esitatud ettepanekule. Taani oli esimene riik, kus 1989. aastal lubati samasoolistel paaridel kooselu registreerida.

Uruguai legaliseeris homoabielud 2013. aastal. Samal aastal samasooliste abielud legaliseerinud Uus-Meremaast sai esimene Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riik, kus samasoolised abielluda võisid. 2013. aastal liitusid ka Prantsusmaa ja Brasiilia.

Ühendkuningriikide esimesed abieluvõrdsuse saavutanud riigid olid Inglismaa ja Wales, kus 2014. aastal samasooliste abielu legaliseeriti. Hiljem samal aastal liitus ka Šotimaa, kus uue seaduse järgi jäeti religioossetele asutustele õigus samasooliste abielutseremooniate korraldamisest keelduda.

Luksemburgis võeti 2015. aastal vastu seadus, mis lubab samasoolistel abielluda ja lapsendada. Iirimaast sai 2015. aastal esimene riik, kus samasooliste abielu läbi rahvahääletuse vastu võeti. Põhiseaduse muutmise ja seeläbi samasooliste abielu legaliseerimise poolt hääletas 62 protsenti vastanutest. Samal aastal liitus ka Gröönimaa.

Ameerika Ühendriikide Ülemkohus võttis 2015. aastal vastu otsuse muuta abieluvõrdsuse seadus föderaalseks seaduseks. Kolumbias legaliseeriti homoabielud 2016. aastal, Saksamaal 2017. aastal.

Kuigi Soomes kinnitati seaduse eelnõu 2014. aastal, sai eelnõust seadus alles sel aastal. Sellel aastal liitusid ka Malta, Austraalia, Taiwan ja kõige hilisemalt Ecuador.

Juunikuu on LGBT kogukonna poolt valitud Pride’i, ehk uhkuse kuuks. Traditsioon sai alguse 50 aastat tagasi, kui New Yorki politseinikud Greenwich Village’i naabruskonnas asuvat Stonewall’i baari ründasid. Sellest politseireidist said alguse mitmed vägivaldsed kokkupõrked Ameerika gei kogukonna ja politseinike vahel. Neid kokkupõrkeid peetakse geide õiguste eest võitlemise alguseks.

Stonewall'i baar, kus 1969. aastal toimunud mässust sai alguse geide õiguste eest võitlemine. FOTO: LARRY MORRIS / NYT / Scanpix

Uhkuse kuud tähistatakse igal pool üle maailma. Näiteks juuni alguses võtsid Lõuna-Korea kümned tuhanded LGBT kogukonna liikmed ja toetajad osa riigi pealinna Seouli 20. uhkuse marsist, vahendab France24.

Kuid mitte igal pool ei võeta geide uhkuse paraadi soojalt vastu. Jeruusalema 18. paraadil oodati osalema üle 1000 geid ning gei õiguste aktivisti. Pärast 2015. aastal toimunud pussitamist saadeti rahva sekka 2500 tsiviilriietuses politseinikut.

Jeruusalema 18. gei uhkuse paraadist võttis osa ühe tuhande inimese. FOTO: Gil Cohen Magen / imago images / Xinhua / Scanpix

Juudiusku äärmuslane Yishai Shlissel tappis 2015. aasta uhkuse paraadil 16-aastase tüdruku ning ründas veel teisi. Sama mees mõisteti 2005. aastal kümneks aastaks vangi samasuguste kuritegude eest tollasel gei paraadil. Mees vabanes vanglast vaid kolm nädalat enne 2015. aasta paraadi. Nüüd kannab ta eluaegset vanglakaristust.

Kohalike politseivõimude sõnul arreteerisid nad kaks inimest, kes planeerisid paraadi takistada. Täpsemaid detaile ei jagatud.

Linnatänavatele, paraadi teekonnale, riputati mitmeid vikerkaarevärvi lippe. Jeruusalemi ülem rabi Avi Stern palus lippe mitte riputada, et vältida osa populatsiooni tunnete riivamist. Linnavalitsus käskis eemaldada paraadi vastased plakatid kirjadega «Isa ja Ema = Pere. Julgus olla normaalne,» vahendab France24.