Kuulus hunt on ilmselt Virumaal maha lastud

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhataja Piret Kiristaja kinnitas, et hundi kaelus ei ole andnud ligi nädal aega signaali. «Eks me nüüd uurime seda asja,» lausus ta.

Kadrina vallas tegutsev jahimees Jüri Selter arvab, et tegemist on külajutuga. «Selle kohta ei ole ma küll midagi kuulnud. Arvan, et see on vähe tõenäoline. Ega jahimehed niisama neid ei tapa,» sõnas ta.