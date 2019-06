Tallinn valib autostumise, inimsõbraliku linna pooldajad lahkuvad ametist

8. juulist ametist lahkuv Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd ütles Postimehele, et ei soovi linnaplaneerimise ameti juhataja ametisse kandideerida. «Nagu töökuulutusest näha, siis seal otsitakse korraga terve ameti juhti ja samas ka arhitekti. Minu ametiaja jooksul on seda varianti proovitud ja üldiselt on see käinud inimestele üle jõu. Alati tuleb teha valik, kas juhtida hästi ametit või tegeleda planeerimise ja arhitektuuri poolega. See väljakutse ei ole minu jaoks,» ütles peaarhitekt.

«Ma kindlasti ei ole ka kõige tugevam administratiivjuht, pigem selline ideoloogia seadja. Ameti juhtimine ei ole kohe kindlasti minu kõige tugevam külg,» lisas ta.

«Ei saa ka seda salata, et minu isiklikud seisukohad linnaplaneerimise kohta erinevad mõnevõrra sellest, mida poliitilise linnavalitsuse poolt välja on öeldud. See on kindlasti üks asjaolu, mis aitas mul seda otsust langetada,» lisas ta.

Männi lahkumise põhjuseks võib olla see, et linnapea Mihhail Kõlvarti linnavalitsus on võtnud oma eelkäijast erineva hoiaku Tallinna autostumise vastu võitlemise osas. Kõlvart teatas kohe pärast ametisse astumist, et tema meelest kiusatakse autojuhte mitmel pool põhjendamatult. Mänd aga on oma viimase aja esinemistes rõhutanud just seda, et autostumise probleemi pole võimalik lahendada järjest suuremaid ja laiemaid sõiduteid ehitades, vaid et tänavaruumi tuleks kujundada nii, et seal oleks hea olla kõigil – nii kaheksa- kui kaheksakümne-aastastel inimestel.

Paraku küpseb linnavalitsuses otsus ehitada Reidi tee välja just nii laiana, kui alguses plaanitud. Samuti on peatatud kergliiklejaid ja ühistransporti soosiva Peatänava projekt ja ära võib jääda Tulika tänava ümberehitamine jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks.