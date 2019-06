Austraalias nabis politseinik kahtlusaluse kinni keset pressikonverentsi

Daren Edwards andis ajakirjanikele Queenslandi osariigis ühe politseijaoskonna muruplatsil ütlusi, kui äkitselt täheldati, et üks vihane isa ajab ühte meest taga.

«Ma ei teinud midagi, ma ei öelnud talle midagi! Ma just tulin kohtust!» ütles 39-aastane ajakirjanike silme all. Talle esitati hiljem süüdistus seadusvastases jälitamises.

19-aastane naisterahvas ütles 9Newsile: «Ta küsis kas ma olen vallaline ja ütles, et ma olen ilus ja ta ostab mulle asju. Ma ütlesin, et ta läheks minema ja et ma pole huvitatud.»