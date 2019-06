Presidendikampaania avakõnes esitles Trump end, kui märtrit

Puupüsti täis kogunemisel Orlando linnas, Florida osariigis teatas Trump, et osaleb taasvalimistel, kui erak, just nagu 2016. aastal. Uue kampaania avamisel võttis president šnitti oma varasemast kampaaniast kritiseerides oma 2016. aasta konkurenti Hillary Clintonit, meediat ning illegaalset immigratsiooni.

«Koos me astusime katkise poliitilise asutuse vastu ning taastasime rahva juhitud valitsuse,» ütles Trump. «Kuni see meeskond püsib on meil pikk tee minna, aga meie tulevik ei ole iial olnud heldem,» lisas ta.