Soul kavatseb saata näljas Põhja-Koreale tonnide viisi riisi

Soul teeb ÜRO ametiga koostööd, et toit jõuaks põhjakorealasteni viivitamatult, ütles Lõuna-Korea ühinemisminister Kim Yeon-chul.

Põhja-Korea on vähendanud oma dialoogi ja läbikäimist Lõuna-Koreaga alates veebruarist, kui Põhja liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi tippkohtumine lõppes tulemuseta.

Põhja-Korea riigimeedia teatas kuu aega tagasi, et riik kannatab sajandi põua all. Järved ja veehoidlad on hakanud kuivama ning põud avaldab tõsist mõju nisu-, odra-, maisi-, kartuli- ja oakasvatusele.