Linn sulgeb järgmisel nädalavahetusel Pärnu maantee Nolani filmivõteteks, Laagna tee sillad jäävad avatuks

«Siin pole midagi arutada,» sõnas Kõlvart selle peale, kas on võimalik Laagna tee sildasid ühes kanaliga juuliks sulgeda.

Samas tõdes ta, et olukorras, kus filmitegijad kasutavad ajal, mil nad Laagna teel filmivad, helikopterit, siis peab sillad siiski ohutuse tagamiseks lühikesteks hetkedeks sulgema.

Kõige varasem, mil Laagna teel saab filmimisega alustada, on Kõlvarti sõnul 10. juuli, sest enne seda on laulupidu, esmaspäeval ja teisipäeval soovitakse aga tee hoida liiklusele avatud.

«Graafikud, mis on kõne all, on päris keerulised, sest tagatud peab olema läbilaskevõime tipptundidel: hommikuti kesklinna suunal, õhtuti Lasnamäe suunal,» lausus Kõlvart ning lisas, et lõplikku lahendust veel ei ole.

Ühtlasi on lahtine veel filmitavate päevade arv. «Mida rohkem on päevi, seda karmimad on nõuded meie poolt,» lausus ta.

Kõlvart sõnas ka, et filmitegijad on Laagna teele alternatiivi leidmiseks pöördunud juba ka maanteeameti poole.

«Praegu, on vara rääkida, kas see tähendab loobumist Laagna tee kasutamisest, ma arvan, et pigem mitte. Pigem püütakse leida lisavõimalust filmida ilma takistusteta,» lausus Kõlvart.

Linn on varasemalt tingimustena välja öelnud, et Laagna tee täielik sulgemine on võimalik vaid nädalavahetustel. Esmaspäeviti ja teisipäeviti peab kanal jääma avatuks, teistel tööpäevadel peab olema tipptundidel üks sõidupool liiklusele avatud.

Tingimused Pärnu maanteel filmimiseks

Tallinna linnavalitsus esitas Warner Brosile ja nende siinsele esindajale Allfilm tingimused filmivõteteks Pärnu maanteel ja sellega külgnevatel tänavatel.

Liikluspiirangud kehtivad kahel päeval, 29. juunil alates kella ühest öösel kui 30. juuni südaööni, kell 23.59. Piirangud kehtivad lõigul Vabaduse väljakust kuni Tondi tänava alguseni.

Transpordiameti hinnangul meenutab piirangutega liikluskorraldus 2014. aastal Pärnu maantee trammitee remondi ajal kehtinud korraldust.

Filmivõtete perioodiks peab olema tagatud operatiivsõidukite läbilaskmine.

Kogu perioodi jooksul jätkub ühistranspordi liiklus, võimalik on ühistranspordiliikluse ajutine seiskamine maksimaalselt 15 minutiks korraga.

Jätkub ka liiklus Liivalaia ja Suur-Ameerika ristmikul, kuid võimalik on seal liikluse ajutine sulgemine neil päevil maksimaalselt viieks minutiks korraga.

Pärnu maanteel säilib sel perioodil jalakäijate liiklus, kuid jalakäijate ohutuse ja lennuliikluse huvides on võimalik peatada filmivõtete või ülelennu ajaks liiklus kuni 15 minutiks.

Peab olema tagatud külaliste ligipääs Pärnu maantee 69 asuvasse Perekonnaseisuametisse, ligipääsu ei saa peatada kauem kui 5 minutit.

Pärnu maanteel peab saama kasutada ühte sõidurada öistel kellaaegadel, mis võtteid ei toimu – 29. juunil kella 1-st kuni kella 6.00ni ja 23.00-24.00 ning 30. juunil kuni hommikul kella 6-ni ning õhtul 23.00-südaöö.

Liiklus jätkub neil päevil ka Tehnika, Koidu ja Vana-Lõuna tänavatel, kuid ka seal võib esineda ajutisi liikluse peatamisi kuni viieks minutiks korraga.

Linn lubab võtete perioodiks sulgeda väljasõidud Pärnu maanteele Sakala tänavas ja Süda tänavast, Roosikrantsi tänavast, Hariduse tänavast, Tõnismäe tänavast, Tatari tänavast Pärnu maanteele (seda erandiga Perekonnaseisuametisse minejaile).

Samuti suletakse väljasõidud Pärnu maanteele Luha ja Vineeri tänavatelt, Diakonissi pargi väljasõidu tee, liaks neile veel Paide tänava väljasõit, Magdaleena tänava ja Rapla tänava väljasõit.