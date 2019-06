Bellingcat paljastas MH17 alla tulistamisega seotud mehed

Bezler grupi juht Igor Nikolaevitš Bezler, koodnimega «Bes» rääkis telefonikõnes oma käsualuse Stelmakh’iga, kes teatas talle, et «linnuke» lendab tema poole. Bezler käskis sõnumi käsuahelas edasi anda. Lisaks on Bezlerit kuulda telefonikõnes, kus ta teatab SBU-le, et lennuk on alla tulistatud. Bezler on väitnud, et viimane salvestis on tehtud hoopis päev varem.

Bezler grupi juhi asetäitjat Sergei Sergeievitš Povljaevit, koodnimega «Botsman» on kuulda telefonikõnes Sergei Dubinskiga vahetult pärast MH17 alla tulistamist. Dubinski teatas, et sai hommikul Buk-M raketiseadeldise kätte ning, et nad just tulistasid «Sushka» (Shukoi lennuki) alla. Peale selle, et «Botsman» oli Bezleri asetäitja, ei ole midagi, mis teda otseselt MH17 alla tulistamisega seoks.

Bezleri alluv Valeri Aleksandrovitš Stelmakh, koodnimega «Naemnik» või «Batya» reporteeris Bezlerile, et läheneb vaenlase lennuk, tegelikut oli tegemist MH17 lennukiga, mis tulistati mõni minut hiljem alla. Bezler andis Stelmakh’ile samamoodi juhised sõnum käsuahelas edasi teatada.

Kuigi Igor Ivanovitš Ukrainets, koodnimega «Minyor» oli Bezleri otsene alluv ning tema juhitud Minyori üksust mainiti samuti telefonikõnedes, ei ole piisavalt tõendusmaterlaje sidumaks teda MH17 alla tulistamisega.

Donetskis tegutsev Vostoki pataljon oli üks 2014. aasta suurimaid separatistide gruppe. Gruppi juhtis SBU Alfa eriüksuse väejooksik Aleksandr Khodakovski. Telefonivestlustest selgus, et Vostoki pataljon abistas korraldada Buk raketisüsteemi transporti. Kogutud informatsiooni põhjal võib eeldada, et grupi juhatus teadis raketiseadeldise saabumisest varakult.

Vostoki pataljoni juht Aleksandr Sergejevitš Khodakovski, koodnimega «Skif» aitas tõenäoliselt koordineerida raketisüsteemi Donetskisse saabumist, kuna tema alluv, Aleksandr Semjonov aitas just seda sama teha.

Sergejevitš tunnistas hiljem Reutersile antud intervjuus, et ta teadis ette, et venemeelsed separatistid võtavad Buk raketiseadeldise vastu ja, et seda transporditakse Luhanski linnast Snizhne linna. Hiljem võttis ta sõnad tagasi ja väitis, et Reuters oli väited kontekstist välja rebinud.

Raportist selgub ka, et Sergejevitš üritas peita MH17. musta kasti Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eest. Sergejevitš eitas ka seda.