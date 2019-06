MH17 uurijad nimetasid kahtlusalustena kolme venelast ja üht ukrainlast

Uurijate sõnul on kahtlusalused Venemaa kodanikud Igor Girkin, Sergei Dubinski ja Oleg Pulatov ning ukrainlane Leonid Hartšenko.

«Täna saadame välja rahvusvahelised vahistamisorderid esimestele kahtlusalustele, kellele me süüdistused esitame,» ütles Hollandi politseiülem Wilbert Paulissen pressikonverentsil. Ta lisas, et neli kahtlusalust lisatakse ka rahvusvaheliselt tagaotsitavate inimeste nimekirja.

Hollandi prokurör Fred Westerbeke ütles, et need neli on «isikud, kes võetakse vastutusele surmava relva, BUK Telari toomise eest Ida-Ukrainasse».