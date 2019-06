Sarkozyl ei läinud korda katse kohtuprotsessi vältida

Prantsuse kassatsioonikohus otsustas eile, et Sarkozy, tema advokaadi Thierry Herzogi ja endise kohtuniku Gilber Aziberti kohtuasi on õigustatud.

See tähendab nüüd, et nad lähevad kohtu alla, ütlesid asjaga tuttav allikas ja üks kaitseadvokaatidest. Sarkozy advokaadid ei ole seda veel kommenteerinud.

Mõjuvõimuga kaubitsemise juhtumi keskmes on Herzogi ja Aziberti vestlused, mida kuulasid pealt uurijad, kes uurisid väiteid, et Sarkozy sai 2007. aasta presidendikampaania ajal ebaseaduslikke makseid L'Oreali pärijannalt Liliane Bettencourt'ilt.

Uurijad kahtlustavad, et Sarkozy ja tema advokaadid proovisid hankida teavet uurimise arengute kohta, seejuures pakkus Sarkozy Azibertile head tööd Monacos.

Uurimise käigus selgus ka, et Sarkozy ja Herzog suhtlesid tihti läbi valenimedega hangitud telefonide. Sarkozy kasutas nime «Paul Bismuth».

Sarkozy vabastati Bettencourt'iga seotud süüdistustest 2013. aastal ja ta on arutlenud, et kuna Azibert ka kunagi Monacos tööd ei saanud, ei peaks ta kohtu alla minema.

Prokurörid leiavad aga, et tehing jäi katki, sest Sarkozy ja tema advokaadid said teada, et neid kuulatakse pealt.