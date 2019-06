Hiina hiiglaslikud organivarud on vägisi kogutud

Organite varguste uurimiseks algatatud iseseisev erikohus jõudis järeldusele, et inimõiguste rikkumistest pakatav, piiripealne genotsiid, on riigi põhiline organite allikas.

Vaatamata Hiina võimude kinnitustele, et vangidelt jäsemete eemaldamise praktika on ammu lõpetatud, jõudis juristidest, inimõiguste ekspertidest ning siirdamise kirurgist koosnev Hiina Erikohus ühehäälselt järelduseni, et laialdaselt levinud organite eemaldamine vangidelt on siiani kestev õudus Hiinas.

«Kokkuvõte näitab, et paljud inimesed on ilma põhjuseta surnud kirlejdamatult kohutavalt ja, et paljud kannatavad sarnastes tingimustes,» ütles Sir Geoffery Nice esmaspäeval, kui erikohus lõppliku otsust vormistas.

«Puuduvad tõendid, et organite korjamise tava on lõpetatud ja erikohus on kindel, et see jätkub,» lisas ta.

Pärast kuid tõendusmaterjalide kogumist ja tunnistuste kuulamist jõudis erikohus otsusele, et Hiina ametlikud allikad organite kogumiseks ei ole piisavad arvestades organite koguseid.

Ebatavaliselt lühikesed organite ooteajad (vahel ainult nädala pikkused või lühemadki) on Hiinas tavalised, viitamaks suurele organite varule. See tõstatab küsimuse – kust need organid pärinevad?

Ühe uuringu andmetel siirdati 2016. aastal kümne päeva vältel 640 organit, kuigi registreeritud oli ainult 30 ametliku doonorit, mis tähendaks, et iga doonor oleks pidanud loovutama keskmiselt kuni 21 kehaosa.

Ütlusi andnud Loode-Hiinas asuva hukkamiskeskuse endine kirurg Enver Tohti ütles, et tal kästi «lõigata sügavale ja töötada kiirelt».

Hukatud ohvrilt maksa ja neere eemaldades jõudis Thoti hirmuäratava avastuseni. «Ma alustasin lõikust, kui ühtäkki hakkas ta siplema ja siis ma teadsin, et ta oli elus. Kuid ta oli liiga nõrk, et vastu hakata,» rääkis Thoti väljaandele The Telegraph.

Sarnased juhtumid ja tunnistused Hiina arstidelt, kes on rääkinud, et kehaosad ja organid, mida haiglad kasutavad on illegaalselt kogutud tagakiusatud usugruppi Falun Gongi liikmetelt veensid erikohust, et organeid kogutakse vägisi.

Oma lõplikus otsuses leidis Hiina Erikohus, et vägisi organite kogumine on Hiinas kestnud aastaid. Esmased organite allikad on kinnipeetud Falun Gongi usu järgijad ja võimalik, et ka uiguuri rahvad.

Kohus nimetas vägisi organite eemaldamise tava inimvastaseks kuriteoks. Kui kaugele need õudused ulatuvad ei jõua ilmselt kunagi päevavalgele, aga erikohutu hinnangul siirdatakse Hiinas iga aasta umbes 90 000 organit.

Kuigi erikohtu otsusel ei ole juriidilist võimu, võib see suunata teisi rahvusvahelisi organisatsioone probleemi uurima.