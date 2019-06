Pompeo tühistas solidaarsusvisiidi Sri Lankale

USA suursaatkond Sri Lankal ütles, et Pompeol tekkisid järgmise nädala reisiplaanides «vältimatud vastuolud». Minister sõidab tuleval nädalal Indiasse, Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse.

«Välisminister Pompeol on väga kahju, et ta ei saa seekord Colombot külastada,» ütles saatkond ja lisas, et Pompeo loodab tulla järgmisel aastal.