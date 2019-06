Moldova peaminister peatas riigi varade erastamise

«Me kõik teame, et varasematel aastatel on riigi vara erastamise protsessis toime pandud kuritarvitusi. Ja ehkki me oleme avalikult kuulutanud, et alustame eelmise režiimi esindajate rikkumiste uurimist, et vabastada institutsioonid korruptsioonist, on režiimi esindajad ikka ametis ja jätkavad riigi vara riisumise protsessi,» ütles Sandu.