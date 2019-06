Briti peaministriks pürgivate konservatiivide arv kahanes neljale

Kui keegi neljast järelejäänud kandidaadist ise peaministriks pürgimisest ei loobu, on neljapäeval kavas veel kaks hääletusvooru, mille tulemusena peaksid selguma kaks edukaimat kandidaati.

Ametist lahkuva konservatiivide liidri Theresa May mantlipärijaks pürgiva kahe kandidaadi valimisel saavad osaleda kõik erakonna seadusandjad. Hiljem esitatakse kaks kandidaati hääletamiseks partei 160 000 liikmele.

Järgmisel Briti peaministril on seejärel vaid paar kuud aega otsustada, kas minna edasi May valitsuse ja EL-i vahel sõlmitud lahkumisleppega või katkestada sidemed Suurbritannia tähtsaima kaubanduspartneriga ilma kokkuleppeta.

Endine välisminister ja kunagine Londoni linnapea Johnson on öelnud, et on avatud Suurbritannia EL-ist leppeta lahkumise võimalusele, kuid eelistab jõuda kokkuleppele 31. oktoobriks.