Fotod: uus dirigendipult saabus oma õigele kohale

Uue puldi idee autori arhitekt Argo Peeveri sõnul on dirigendipult ühelt poolt lihtne tehniline platvorm, mille abil tõstetakse inimene üles, samas on sel ka sümboolne väärtus. Weidebaum jätkas, et dirigendipuldist on vähemalt viimased 60 aastat juhatatud Eesti saatust. «Tänu laulupeo liikumisele Eesti mõte inimestes säilis,» sõnas Weidebaum.

Vana dirigendipult teenis laulupidusid 1960. aastatest ning see jäi ajale jalgu, sest laulupidu ja nõudmised sellele on muutunud. Olulise muudatusena tõi Peever välja, et uuel puldil on liikuv osa. «Kui dirigeerida koori, peab dirigent olema kolme meetri kõrgusel, aga kui dirigeerida orkestrit, peab ta olema kõrgemal, et ka muusikud dirigenti näeksid,» selgitas ta. Tänu uue puldi liikuvale osale näevad dirigenti ka tagumised orkestrandid ning enam ei pea nad mängima esimeste järgi.