Biegun: USA on valmis jätkama Põhja-Koreaga eeltingimusteta tuumarelvade kõnelusi

Biegun ütles nädal pärast seda, kui Ühendriikide president Donald Trump teatas «imekauni kirja» saamisest Põhja-Korea liidrilt Kim Jong-unilt, et kahe riigi suhete soojenemiseks on vaja täita stalinistliku riigi lubadused anda ära oma tuumarelvad.

«See on kogu asja tuum. Just sellepärast oleme praegusesse seisu jõudnud,» lausus ta.

Presidendi abid aga on kinnitanud, et majandussanktsioonid Põhja-Koreale jäävad kehtima seni, kuni Pyongyang astub tegelikke samme tuumadesarmeerimise poole.

«Me ei tea ja ma kaldun arvama, et osa sellest on liialdatud, kuid osa sellest on tingitud asjaolust, et nii palju, mis Põhja-Koreas toimub, on meie jaoks läbipaistmatu,» sõnas Ühendriikide eriesindaja.