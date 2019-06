Pompeo: Venemaa peab tagama MH17 hukus süüdistatute kohtu alla andmise

«USA tervitab neljale isikule süüdistuse esitamist rolli eest Malaisia reisilennuki allatulistamises 2014. aasta 17. juulil. Me kutsume Venemaad tagama, et kõik süüdistusega silmitsi seisvad isikud, kes praegu Venemaal viibivad, tuuakse õigusemõistmise ette,» lausus Pompeo avalduses.

Hollandi uurijate meeskonna esindaja ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et see on kohtu välja selgitada, mida need neli isikut kavatsesid teha ja mida nad tegelikult tegid.