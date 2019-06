USA: edusamme kaubandusleppe sõlmimiseks Jaapaniga on oodata lähiajal

Lighthizer ütles esindajatekoja maksude ja kaubandustariifide komisjoni liikmetele, et USA farmerid on praegu halvemas olukorras eksportimisel Jaapanisse, mis on sõlminud uue kaubandusleppe Euroopaga ja osaleb ka Vaikse ookeani üleses partnerlusleppes. Viimane annab Austraalia ja Kanada eksportööridele eelise ameeriklaste ees.

«Me mõistame selle probleemi iseloomu ja meil tuleb see lahendada, sest kui me seda ei tee, siis need farmerid kaotavad selle turu, mitte sellepärast, mida nemad tegid, vaid sellepärast, et Jaapan andis suurema ligipääsu kellelegi teisele, ja nad ei pruugi neid turge kunagi tagasi saada,» seletas Lighthizer.

«Jaapanlased mõistavad täielikult meie seisukohta ja ma loodan, et meil on mingi lahendus lähinädalatel ja -kuudel, kuid see on väga pakiline,» lisas ta.