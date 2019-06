Savisaar: mina ei ole Tederilt altkäemaksu küsinud ega võtnud

«Seega ei mingit altkäemaksu,» jäi Savisaar endale kindlaks. Tederi süü tunnistamine oli osa prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppest. «Kas keegi tõesti usub, et üleeilne lahendus ei olnud varem prokuratuuriga kokku lepitud, nagu asjaosalised väidavad ? Milleks seda varjata ja hämada?»

Praktilise ärimehe vaatenurgast võib aru saada, miks Teder kohtus sellise tee enda jaoks valis. «See krmiinaalasi on tema ärisid ja nende finantseerimist juba pikka aega seganud. See kõik on lihtsalt äri. Nagu minu jaoks poliitika,» arutles Savisaar.

«Tegelikult tuleb tõdeda, et ega ikka Teder kohtus ei öelnud küll, et ma temalt altkäemaksu küsisin. Ta kinnitas, et tema teada ei olnud ma maadevahetuse plaanist teadlik ega suhelnud ka sel teemal kellegagi. Ja et annetus, mida ma küsisin, oli täiesti seaduslik,» kirjutas eksmeer.

«Mina ei ole Tederilt altkäemaksu küsinud ega võtnud, rääkigu ta mis tahes või maksku prokuratuurile palju tahes,» kommenteeris Savisaar, nentides, et kui Tederi sellised väited on tõesti olemas, palub ta oma advokaate valetunnistuse pärast ta ise kohtusse kaevata. «Tõsi küll, advokaadid on seisukohal, et esialgu pole nad Tederilt sellist väidet leidnud. Nii et ikka puhas nagu prillikivi.»

Ettevõtja Hillar Teder teatas teisipäeval ootamatult Harju maakohtu tunnistajapingis, et rahastas enne 2015. aasta riigikogu valimisi varjatult Keskerakonda, et saada linnavalitsusest planeeritud maadevahetuseks soodsat otsust.

Nimelt soovis Teder 2015. aastal Tallinnaga maad vahetada nii, et ta saaks kinnistu Kadriorus. Tehingu õnnestumiseks pakkus ta 275 000 euro suurust laenu. Laenu ei andnud Teder aga otse Keskerakonnale, vaid Paavo Pettai firmale Midfield OÜ, et tasutud saaksid Keskerakonna reklaamiarved.

Kohtus tunnistas Teder, et sai 2015. aasta 19. jaanuaril Tallinna linnapea Edgar Savisaarega toimunud kohtumisel aru, et temalt küsitakse altkäemaksu. Kui prokurör Tederilt kohtusaalis küsis, kas tol kohtumisel lepiti altkäemaksu tingimused kokku, siis Teder tunnistas seda. «Nii tuleb välja jah, seda tuleb kahetseda,» ütles Teder tunnistajapingis. Tederi ja Savisaare kohtumisel osales ka toona Keskerakonna rahaasjade korraldamise eest vastutanud Kalev Kallo.