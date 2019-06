ÜRO inimõiguste tippametnik jõudis eile ametlikule visiidile Venezuelasse

Tema esimesel visiidil Lõuna-Ameerika riiki kohtub ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet Maduro ja opositsiooni juhi Juan Guaidóga. Bachelet’ kolmepäevast visiiti nähakse kui väikest võitu inimõiguslastele.

Bachelet’ eelkäija Zeid Ra’ad al-Husseinil keelati korduvalt riiki külastada, sest ta kritiseeris valitsust. Zeid Ra’ad al-Husseini sõnul keeldus Venezuela valitsus tunnistamast, et riigis on humanitaarkriis. Tšiili diktatuurivangla üle elanud Bachelet võetakse aga soojalt vastu.

Enne ülemvoliniku saabumist vabastas Venezuela valitsus vanglast 21 opositsiooniaktivisti. Enne seda hakkas Maduro Punase Risti töötajaid riiki lubama.

Peatselt enne Bachelet’ saabumist teatas Maduro riigitelevisioonis, et on valmis kuulama ülemvoliniku ettepanekuid, kuidas Venezuela kriisi leevendada. «Me oleme visiidi eest väga tänulikud. See on Venezuela inimõiguste süsteemile kasulik,» ütles Maduro.

Guaidó toetajad kutsusid aga inimesi üles Bachelet’ visiidi vastu protesteerima kartuses, et Bachelet’le maalitakse ebarealistlik pilt Venezuela kriisist, mille tõttu on neli miljonit Venezueela elanikku on oma kodust pagenud.

Viis kuud pärast kampaania alustamist pole Guaidó siiani Madurot võimult kukutanud. Ta on suutnud pälvida üle 50 riigi poolehoiu ning juhtida tähelepanu Maduro puudujääkidele. Kanada ja viis Ladina-Ameerika riiki on esitanud rahvusvahelisele kriminaalkohtule kaebused, et Maduro on süüdi inimõiguste vastastes kuritegudes.

Lisaks Madurole kohtub Bachelet ka sotsialistliku partei juhi Diosdado Cabelloga ja ülemkohtu juhiga. Lisaks plaanib ta külastada inimõiguste vastaste kuritegude ohvreid ja nende peresid.

Uudisteagentuuril The Associated Press õnnestus saada ligipääs visiidi päevakavale. Visiidi päevakavast puuduvad külastused vanglatesse. Näites Helicoide vangla, kus viibib suur osa 700 vangistatud aktivistist.

Ameerika inimõiguste järelevalvekeskuse direktor José Miguel Vivanco soovitas tungivalt Bachelet’l üritada saada ligipääs vanglatele ja JM de los Rios lastehaiglale riigi pealinnas Karakases, mida arstid kirjeldavad kui surevate laste ooteruumi.

José Miguel Vivanco hoiatas, et Bachelet’ visiit on pettumust valmistav, kui ta ainult ametnike ja poliitikutega kohtub. «Seda saab ta teha ka Skype'i vahendusel Genfis. Visiidi eesmärk on ohvrite eest seista. Proovilepanek on, kas ta suudab pääseda ligi enda valitud vanglasse,» lisas ta.