Liberaalide esindusnägu jättis toetuse juhtkandidaadi süsteemile kõhklevaks

Kui räägime liberaalide koostööst suurte gruppidega nagu Euroopa Rahvapartei (EPP) ja sotsialistid, siis kas teil on punaseid jooni? Kes on teile lähedasim?

Ma ei usu, et on aeg, kus saab öelda, kes on lähedasim. Me vajame [järgmises europarlamendis] laiapõhjalist koalitsiooni, kes on ühel nõul põhiasjades, sest mõned aluspõhimõtted on ohtu sattunud – näiteks õigusriik, meediavabadus.

Me peaksime kokku leppima aluspõhimõtetes ja siis jätma ruumi ka erimeelsustele. Paari nädalaga ei saa kokku leppida viieaastase programmi igas detailis. See pole tehtav ega väga konstruktiivne.

Mida te arvate juhtkandidaadi süsteemist? Kas see toimib?

Põhimõtteliselt on oluline, et europarlament ja liidunõukogu teeksid seda koos. Meil on need kaks demokraatliku legitiimsuse allikat. Mina isiklikult tunnen end väga hästi esindatuna nii meie otse valitud europarlamendi esindajate kui ka liidunõukogul käivate ministrite näol. Ja arvan, et see topeltidentiteet on hea asi meile kui eurooplastele.

See peaks peegelduma ka viisis, kuidas me leiame presidendi Euroopa Komisjonile ja inimesed teistele kõrgetele kohtadele.

Teine asi on see, et ati süsteemi puhul ei pruugi teada olla kõik kandidaadid, sest nad võivad olla riigipead või valitsusjuhid, kes võivad ootamatult olla saadaval ning kõik nõustuvad, et just sellist persooni me vajame.

Euroopa demokraatia ei käi mitte õpiku järgi, vaid see on see, kes me oleme.

Kas USA firmade annetused Euroopa Demokraatide ja Liberaalide (ALDE) fraktsioonile ei tekita huvide konflikti?

Mul pole selles küsimuses parteiga kunagi midagi pistmist olnud ning minu teada otsustas partei sellele lõpu teha. Ütlesite eile (üleeilsel debatil – toim), et EL peaks lõpetama salatsemise.

Europarlamendis hakati uurima Martin Selmayri Euroopa Komisjoni peasekretäriks nimetamise juhtumit. Kuidas peaks selliste juhtumitega võitlema ja ELi läbipaistvamaks muutma?

Selle protsessi ülevaatamiseks on tehtud palju. Mitte ainult europarlamendis, vaid ka komisjonis, kindlustamaks, et värbamisprotseduurid on läbipaistvad ja hinnataks inimeste sobivust nende töökohtadele.

Minu remargid polnud selles kontekstis. Need olid metafoor selle kohta, et isegi pärast viit aastat suudan mõningaid oma infomaterjale lugeda suure vaevaga, sest nad koosnevad läbivalt kolme- või neljatähelistest lühenditest. See pole väga kutsuv kellelegi, kes tahab midagi teada või lausa arutada.

See on üks neid asju, mis on väga elementaarne. Me peame kasutama keelt, mis kutsub inimesi asju arutama, selle asemel et varjuda akronüümide taha, mida keegi ei mõista. Mõnikord tekib ka kahtlus, et akronüüme kasutav inimene ise ei mõista neid.