Analüütik: iiri rahvast ähvardab šokeeriv reaalsus

Tõenäoliselt oli see tolle õhtu asjaoludest tingitud õnnetus. Kuid see näitab, kui kiiresti võidakse Põhja-Iirimaal jõuda tagasi väga tõsise vägivalla juurde.

Kuivõrd on [tolle tapmise taga olnud] Uus IRA (NIRA) tugevam kui teised rühmitused, kes on jäänud Põhja-Iirimaale tegutsema pärast 1998. aasta suure reede rahu?

Viimase 20 aasta jooksul oli Tõeline IRA (RIRA, üks väheseid rühmitusi, mis jätkas võitlust, kui ülejäänud osa Iiri Vabariiklikust Armeest (IRA) relvad maha pani, praeguseks on see suuresti sulanud kokku NIRAga – E. K.) marginaliseeritud.

Neil ei olnud rahva toetust ega tegelikult põhjust, mille eest võidelda. Piir oli avatud, kogu Iiri saarel sai vabalt liikuda. Brexiti-debatt on toonud tagasi arusaama, et piir [Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa vahel] võidakse taas sulgeda. See on andnud neile põhjuse, mille ümber koonduda.