Gruusias üritasid tuhanded meeleavaldajad tungida parlamendihoonesse

Vahetult pärast Gavrilovi kõnet võttis sõna opositsioon, öeldes, et Gavrilov ja teised Vene saadikud solvasid Gruusia ja Ukraina rahvast. Gruusia võimupartei Georgian Dreami sõnul on Venemaa parlamendidelegatsiooni juhi käitumine murettekitav ja mitteaktsepteeritav ning vajab selgitusi.

Gavrilov on Gruusiast juba lahkunud, kirjutab Reuters.

Venemaa asevälisminister Grigory Karasin ütles, et Moskva on nördinud Gruusia poliitilistes jõududes, süüdistades neid Venemaa-vastasuse levitamises. Ta ütles, et Venemaa jätkab püüdlusi Venemaa ja Gruusia vaheliste suhtete normaliseerimisel.