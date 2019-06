Esmased andmed: tulistaja lihtsalt kõndis taksode juurde ja avas tule

Prokuratuuri kinnitusel näitavad esialgsed andmed, et tulistaja ja taksojuhtide vahel puudus eelnev konflikt. See tähendab piltlikut öeldes, et relvastatud kurjategija astus lihtsalt taksode juurde ja vajutas päästikule. Tulistaja motiive politsei alles selgitab, kinnitati prokuratuurist BNS-ile.

Tulistamine toimus öösel Telliskivi tänaval Loomelinnaku ees. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli sõnab, et Telliskivi tänav on varahommikul liiklemiseks suletud.

"Politseioperatsiooni on kaasatud suured politseijõud, kes töötavad sündmuskohal, et selgitada juhtunu asjaolusid. Samuti on väljas hulk politseinikke, kes kontrollivad piirkonda. Teeme kõik endast oleneva, et tulistaja kiiresti tabada," sõnas operatiivjuht.