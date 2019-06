NYT: Trump kiitis heaks õhulöögid Iraanile, kuid loobus hiljem

Teheran teatas varem, et on saanud kätte osi neljapäeva varahommikul Iraani õhuruumis alla tulistatud USA luuredroonist Global Hawk, kuid Ühendriikide sõnul tulistati droon alla 34 kilomeetri kaugusel islamivabariigi rannikust.

Trump hoiatas neljapäeval, et Iraan tegi USA drooni alla tulistades suure vea, kuid möönis hiljem, et riik võis drooni alla tulistada eksikombel.

«Mul on raske uskuda, et see oli sihipärane... Mul on tunne, et see oli viga, mida tegi keegi, kes ei pidanuks seda tegema,» ütles Trump Valges Majas.