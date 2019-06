Trump ja Trudeau silusid suhteid ja arutasid USMCA vastuvõtmist

«Kahe miljardi dollari väärtuses igapäevase piiriülese kaubandusmahu juures ei saa me üle tähtsustada, kui tähtis on vabakaubandus Kanada-USA suhetele,» lausus Trudeau pärast kohtumist ajakirjanikele.

Trudeau, kes kohtus Washingtonis ka esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosiga, ütles, et austab USA protsessi ja on valmis vastama kõigile Ühendriikide seadusandjate küsimustele.

Kuigi Trump on kutsunud kongressi korduvalt USMCA-d heaks kiitma, on tema suhted esindajatekoja demokraatidega madalseisus. Lisaks on Ühendriike järgmise aasta novembris ees ootamas presidendivalimised, mille kampaania on juba alanud.