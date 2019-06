Saksamaa keskkonnaaktivistid hõivasid söekaevanduse

Aktivistid teatasid, et meeleavaldustega on ühinemas 40 bussitäit inimesi üle kogu Euroopa. Kokku tulemas ligi 1000 inimest. Meeleavaldused said täna avapaugu ning aktivistid loodavad kaevanduses püsida nii kaua kui võimalik.

Aktivistid nõuavad kaevanduse sulgemist ning üldiseid muudatusi ühiskonnas ja majanduses. RWE edastas meeleavaldajatele Twitteris turvalisusnõuandeid. «Kõigile, kes on pruunsöe kaevandusse tulemas. Teie turvalisus on meile oluline. Edastame teile turvalisusnõuandeid demonstreerivad videod.»

Ende Gelände tutvustas samuti protesti eel meeleavaldajatele turvameetmeid. Meeleavaldajad rõhutasid, et tegemist on rahuliku protestiga ning vägivalda ei tohi kasutada.

«Ende Gelände protestid on arenenud massiliseks kodanike allumatuseks. Eelmisel aastal otsustas valitsus, et peame selle probleemiga tegelema,» ütles Saksamaa roheliste erakonna liige Georg Kössler Euronewsile.

Ta tõdes, et kuigi söekaevanduste kohene sulgemine oleks raske, on tõenäoline, et see juhtub enne planeeritud 2038. aasta tähtaega. Ta lisas, et 2025. aastaks või 2030. aastaks oleks realistlik kaevandused sulgeda.