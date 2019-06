Ecuadori kohus käskis vabastada Assange'iga seotud rootslase

«Täna oleme esimest korda näinud minu süütust ja me jätkame minu süütuse tõestamisega,» ütles Bini reporteritele. «Ma ei ole päriselt vaba enne, kui see alusetu juurdlus lõpetatakse,» lisas ta.

Ecuador on sidunud Bini Assange’iga. See on kaalukas süüdistus, sest riigi pealinna Quinto võimud teatasid, et iga inimene, kes on Assange’iga seotud mängis rolli ka plaanis riigi presidendi Lenin Moreno autoriteeti õõnestada.