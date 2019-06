Tulistaja endine tööandja: ta paistis silma agressiivse loomuga

«Need juhid, kes nõustuvad igakuiselt maksma, neile ei tehta midagi, kuid need, kes keelduvad, saavad oma karistuse,» selgitas Raivo neli aastat tagasi. Asi oli selles, et tol ajal võeti ette kõik taksojuhid, kes keeldusid sealse taksomaffia raamatupidajale kümnist maksmast.

Lisaks kurtis ta, et korrakaitsjad Tallinnas laiava taksomaffiaga piisavalt ei tegele. «Aeg on näidanud seda, et enne kui laipa taga ei ole, siis lastakse probleemil rahulikult jätkuda,» rääkis Raivo.

Politsei- ja piirivalveameti sõnul on Raivo praegu veel kätte saamata, ta on saleda kehaehitusega ning tal on seljas musta-valge triibuline särk. Politseile teadaolevalt on mees relvastatud.