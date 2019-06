Lennufirmad on ajutiselt peatanud lennud üle Hormuzi väina

Järjest enam lennufirmasid on USA föderaalse lennuameti (FAA) eeskujul Hormuzi väina üle lennud peatanud. FAA otsus tulenes USA ja Iraani vahelistest pingetest.

«Meie ohutusmeeskond suhtleb erinevate ülemaailmsete võimudega, et hinnata iga lennutrajektoori riske,» teatas British Airwaysi pressiesindaja.

«Me hoiame ööpäevaringselt olukorral silma peal. Lendude turvalisus peab olema garanteeritud. Me ei lenda ajutiselt üle Hormuzi väina, see on ettevaatusabinõu», teatas Hollandi lennufirma KLM.