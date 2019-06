Hongkongi meeleavaldustel vahistatud inimeste saatus pole kindel

Politseinikud lukustavad politsei peakorteri värava, et takistada meeleavaldajatel sisse tormamist.

Võit Hongkongi väljasaatmiseelnõu üle ei tulnud ohvrita. Meeleavaldustel arreteeritud 24 inimese saatus on ebakindel. Valitsus on teatanud, et neile meeleavaldajatele, kes esirindel politseinike ründasid, ei tohiks armu anda.