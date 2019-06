Tusk: Brexiti leppe üle uusi kõnelusi ei tule

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles täna ajakirjanikele, et ülejäänud 27 liikmesriiki otsustasid tippkohtumisel üksmeelselt, et «lahkumislepet ei avata uuteks läbirääkimisteks».

Mõlemad on öelnud, et tahavad pidada uusi kõnelusi lahkumisleppe üle, mille May kaks aastat kestnud kurnavate kõneluste tulemusena Brüsseliga saavutas ja mille Briti parlament on kolm korda tagasi lükanud.