Tartumaal sõitis peotuli saunalahvka autoga maanaiste seltsi õuele

Nõos asetati tantsumemme Helju Mikkeli hauale juubelitulest süüdatud küünal. Nõos toimus ka tuletseremoonia, kus tuld õnnistasid oma tervitustega sõna-, laulu-, ka käsitöösepad. Süüdati Nõo valla tulelatern, et kõik pühapäevased jaanide pidajad saaksid oma lõkked juubelitulest süüdata. Tulelatern jääb Nõo kiriku hoida ja on saadaval kõigile teekäijatele, kes soovivad tuld oma koju viia.

Elva raudteejaam on elvalastele märgilise tähtsusega – sealt on alguse saanud Elva linn, mis on tuntud ka kui tervisespordilinn. Esinesid Elva huvikooli kandlelapsed ja tulesäde süüdati Elva surnuaiale kultuuritegelaste Maimu Sireli, Aleks Raja ning Helbe Otsa haudadel. Elvas võttis teatejooksjatelt tule vastu Elva piirkonnakogu esimees ja Elva Südaööjooksu korraldaja Marek Pihlak. Seekordne Südaööjooks algab täna õhtul kell 23.59, kuhu kõik huvilised on oodatud.