Politsei on jaanipühade ajal väljas täiendavate jõududega

«Politsei on jaanipäevaks valmis ja juba reede hommikust alates on maanteedel tavapärasemast rohkem patrulle liiklust rahustamas,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

«Rikkumiste korral on suhtumine range, kuid kaine ja mõistlik peab autojuht olema mitte politsei rõõmuks, vaid enda ja kõigi teiste turvalisuse pärast. Parim viis turvaliseks liiklemiseks on kokku leppida oma sõpruskonnas, kes on kaine autojuht. Jaanipäev on sageli see päev, kus sageli tabatakse rekordarv joobes juhte, eelmisel aastal näiteks 100 joobes juhti ja see ei ole kindlasti rekord, mille ületamine kellelegi rõõmu tooks,» ütles ta.