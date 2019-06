Laitse külas jäi kadunuks 28-aastane naine

«Palume abi täna, reedest, 21. juuni hommikust Lääne-Harjumaal Laitse külas teadmata kadunuks jäänud 28-aastase naise otsimisel. Naine on kadunud koos musta värvi sõiduautoga Renault Megane numbrimärgiga 698 BRT,» kirjutab sihtasutus. «Tulenevalt täna hommikul aset leidnud asjaoludest, on alust arvata, et naise elu on ohus,» jätkatakse teates.

Teadmata kadunuks jäänud naine on 163 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega. Teadaolevalt on tal seljas valget värvi kleit, millel on värvilised lilled ning peas kannab naine valge-roosa kirjut pearätti. Isiklikud asjad on ta koju jätnud.