Putin: Venemaa ei anna lõunapoolseid Kuriili saari Jaapanile tagasi

Presidendi sõnul on Vene valitsusel plaanis neid saari arendada. «Meil on Kaug-Ida, muuhulgas Kuriili saarte jaoks olemas ulatuslikud arenduskavad. Need programmid viiakse majanduse, kalatööstuse ja teiste sektorite ergutamiseks ellu. Me kavatseme arendada ka kohalikku taristut,» lausus Putin.