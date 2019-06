Iraani relvajõud hoiatasid USA-d rünnaku eest

«Hetkel on olukord regioonis Iraani kasuks,» sõnas ta.

«Kui vaenlane - iseäranis Ameerika ja selle liitlased regioonis - teeb sõjalise vea ning tulistab püssirohutünni, kus asuvad Ameerika huvid, süütab see terve regiooni,» hoiatas esindaja.

USA president Donald Trump ütles reedel, et USA oli valmis löögiks Iraani vastu pärast Ühendriikide luuredrooni allatulistamist neljapäeval, kuid loobus sellest, kuna see poleks olnud proportsionaalne samm.

Laupäeval möönis Iraani kõrge sõjaväelane, et Ühendriikide droon võis siseneda riigi õhuruumi «mõne kindrali või operaatori» vea tõttu.

«Sellest hoolimata oli see rahvusvaheliste lennundusseaduste jalge alla trampimine luurelennukiga, mis sai meilt loomuliku vastuse,» lausus Iraani eliitväeosa revolutsioonikaardi õhujõudude komandör brigaadikindral Amir Ali Hajizadeh riiklikule uudisteagentuurile IRNA.

Iraani välisministeerium teatas, et kutsus aru andma USA drooni lähteriigi Araabia Ühendemiraatide ajutise asjuri, et avaldada protesti riigi otsuse vastu «asetada oma rajatised välisjõudude kasutusse agressiooniks» Iraani vastu.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Abbas Mousavi vastas talle, et USA «diplomaatia» Teherani suunal oli «aastatepikkune majandusterrorism & -sõda ning lubaduste murdmine».

Pinged Iraani ja USA vahel on tõusnud viimastel nädalatel haripunkti seoses Washingtoni püüetega viia Iraani naftaeksport nulli ja salapäraste rünnakutega tankerite vastu Omaani lahel, milles Ühendriigid süüdistavad Teherani.

Iraan teatas esmaspäeval, et ületab 2015. aasta tuumaleppes sätestatud uraanivarude piiri järgmise kümne päeva jooksul ehk hiljemalt 27. juunil, kui leppe osapooled oma lubadusi ei täida.

USA vastas sellele teatega, et saadab Lähis-Itta tuhatkond lisasõdurit. Lisaks avaldas USA ka uued fotod, mis kaitseministeeriumi hinnangul tõestavad, et eelmisel nädalal Omaani lahel tankereid tabanud rünnaku taga on Teheran.