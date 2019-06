Palestiina kõrge ametnik tõrjus USA rahualgatuse

«Esmalt tühistage Gaza blokaad, peatage meie maade, ressursside ja varade vargus Iisraeli poolt, andke meile liikumisvabadus ja kontroll meie piiride, õhuruumi, territoriaalvete ja muu üle. Ja siis vaadake, kuidas me vaba ja suveräänse rahvana ehitame üles vilka ja õitsva majanduse,» kirjutas Ashrawi Twitteris pärast seda, kui Ühendriigid avaldasid esmakordselt oma kauaoodatud rahualgatuse üksikasju.

Ashrawi on Palestiina presidendi Mahmud Abbasi kauaaegne abi ja Palestiina Vabastusorganisatsiooni täitevkomitee liige, kes on olnud Palestiina poliitikaga seotud aastakümneid.

USA valitsus teatas laupäeval, et selle järgmisel nädalal avaldatav Iisraeli-Palestiina rahukava näeb ette 50 miljardi dollari kogumist palestiinlastele nende omavalitsuse sisemajanduse koguprodukti (SKP) kahekordistamiseks 10 aasta jooksul.

Palestiinlasi ilmselt vihastava sammuna on selles öeldud, et palestiinlaste jaoks kogutavaid investeeringuid hakkab haldama rahvusvaheline arengupank, et tagada headest valitsemisstandarditest kinnipidamine ja hoida ära korruptsioon.