Trump: võiksin olla Iraani parim sõber

«Kui nad sellega nõustuvad, saab neil olema jõukas riik. Nad saavad väga õnnelikuks ja minust saab nende parim sõber. Ma loodan, et see juhtub,» sõnas Ühendriikide riigipea.

Iraani õhutõrje tulistas neljapäeva hommikul alla Ühendriikide luuredrooni ja Trump ütles reedel, et USA oli pärast seda valmis sõjaliseks löögiks Iraani vastu, kuid loobus sellest, kuna see poleks olnud proportsionaalne samm.

«Kõik ütlesid, et ma olen sõjaõhutaja. Nüüd ütlevad nad, et ma olen tuvi,» sõnas USA president laupäeval vastuseks ajakirjanike küsimusterahele Iraani kohta.

«Ma arvan, et ma pole kumbki, kui teile tõtt öelda. Ma olen terve mõistusega mees ja just seda me selles riigis vajame, tervet mõistust,» ütles Trump.