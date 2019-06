Eksperdid hoiatasid kliimamuutuste mõju eest kultuuripärandile

Akadeemikud ja poliitikakujundajad arutasid Ateenas toimunud kohtumisel ohte maailmapärandile, et prognoosida, mõõta ja vastu seista kliimamuutuste mõjule. Ühtlasi soovivad nad probleemi lülitamist septembris New Yorgis toimuva ÜRO kliimamuutuste tippkohtumise päevakorda.

Akropoli muuseumi direktor Dimitrios Pandermalis märkis, et kuigi keskkonna põhjustatud kahju on alati olnud mälestistele väljakutseks, on need ohud praegu kiiresti süvenemas.