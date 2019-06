Trump lükkas edasi migrantide massideporteerimise

Määruse vastased kardavad, et sunnimeetmed viiksid lapsed vähemalt ajutiselt lahku oma vanematest, kui kodudes läbiotsimisi tehakse ja vanemaid nende töökohtadel jõuga kinni võetakse.

Mehhikost saabuvate migrantide kohtlemine on pikka aega olnud tüliõunaks demokraatide ja Trumpi administratsiooni vahel. Paljud demokraatide juhitavad linnad on öelnud, et ei kavatse Trumpi väljasaatmismäärust täita.