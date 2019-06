Ilvese arvates võiks noortelt poliitikutelt küsida, kas nad on läbinud ajateenistuse

Endine vabariigi president kirjutab, et tal on uhke ja tänulik tunne nende noorte ja veidi vanemate vastu, kes läksid rindele Eesti riigi eest, kui paljud siinsamas kodus sellesse riiki veel ei uskunud.

«Nii et Võidupüha (kirjutan meelega suure algustähega) on ka kõigi nende päev, kes teenivad meie kaitseväes, on või olid välismissioonidel, on või olid ajateenistuses, osalevad Kaitseliidus. Aitäh teile,» sedastab Ilves.