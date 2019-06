Boris Johnsoni kodutüli on murendanud tema soosikuseisust

Johnson on välisminister Jeremy Hunti ees jätkuvalt soosik Konservatiivse Partei juhi ja ühtlasi peaministri ametisse, kuid täna väljaandes the Mail on Sunday avaldatud küsitluses oli tema toetus konservatiivide seas intsidendi tõttu kahanenud 27 protsendipunktilt üheteistkümnele.