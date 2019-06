Euroopas on õhutemperatuur tõusmas üle 40 kraadi

Võimud hoiatavad inimesi vedelikupuuduse ja kuumarabanduse eest, eriti lapsi ja vanureid. Haiglad on kõrgendatud valmisolekus.

«Muretsen inimeste pärast, kes seda kõike pisendavad, kes jätkavad treenimist tavapärases rütmis või on pikemalt päikese käes,» ütles Prantsuse tervishoiuminister Agnes Buzyn.

«See mõjutab meid kõiki. Keegi meist pole Superman, kui asi puudutab äärmuslikku kuumust, mida me neljapäeval ja reedel näeme,» ütles ta pressikonverentsile.

«Olukord on enneolematu, sest see (kuumalaine) tuleb nii vara juunis. Me pole seda näinud aastast 1947,» ütles sünoptik ilmastikuametis Meteo-France.