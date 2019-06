Küprose kohus mõistis sarimõrvarile seitse eluaegset vangistust

Ta ütles, et «mälestused piinavad teda» ning ta ei oska selgitada, miks ta inimesi mõrvas.

AFP-ni jõudnud otsuses ütlevad Nikosia kriminaalkohtu paneeli kolm kohtunikku, et Metaxas «võttis ette kaitsetute naiste tapmise kampaania».

See on Küprose õigusajaloos esimene kord, kui kaitsealune on seisnud silmitsi seitsme ettekavatsetud mõrva süüdistusega.